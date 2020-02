Apostolis Anthimos Quartet już w poniedziałek w HRP Pamela

W poniedziałek 24.02.2020 w toruńskim Hard Rock Pubie Pamela wystąpi zespół Apostolis Anthimos Quartet.

Koncert będzie premierą płyty "Live 29.01.2011" sygnowanej przez projekt Apostolis Anthimos, Etienne M'Bappe, Gary Husband. Wydarzenie poprowadzi Zdzisław Pająk. Koncert jest powiązany z promocją książki "Jimi Hendrix - Szaman Rocka". Odbędzie się w ramach organizowanego przez Hard Rock Pub Pamela cyklu, noszącego nazwę "Dzień Gitary". Wstęp wolny. Start godzina 19. Więcej informacji TUTAJ Apostolis Anthimos o płycie "Live 29.01.2020": Gary Husband i Etienne M'Bappe to dwaj świetni muzycy na co dzień współpracujący w ramach projektu Johna McLaughlina. Skontaktował mnie z nimi mój przyjaciel Marek Komar. Dzięki jego rekomendacji zapoznali się z moją muzyką. Spodobały im się moje kompozycje, mogliśmy więc wspólnie zagrać w Polsce kilka koncertów. Pierwszy z nich odbył się w Bielsku Białej. Poprzedziła go jedna próba, na którą przyjechali doskonale przygotowani. Do tego stopnia, że poprawiali mnie w moich utworach. Koncert wyszedł nam świetnie. To są Muzycy przez duże M. Muszę przyznać, że gra się z nimi bosko. Myślę, że to nie tylko moje odczucia. Gary podszedł do mnie po koncercie i powiedział mi, że bardzo dobrze mu się gra te kompozycje. Po występie obaj nucili moje tematy. To było bardzo budujące. Każdy występ z nimi to przepiękna przygoda. Koncert z Bielska Białej o którym opowiadam, znalazł się na płycie CD wydanej przez HRPP Records. Jest to 53. wydawnictwo wytwórni płytowej z Torunia"

Info o książce Zdzisława Pająka "Jimi Hendrix - Szaman Rocka" "Jimi Hendrix - Szaman Rocka" to po "Eric Burdon - Feniks Rocka" oraz "Eric Clapton - Pielgrzym Rocka" trzecia książka radiowego i prasowego dziennikarza poświęcona muzyce około bluesowej, postaciom z nią związanym i czasom, w których powstawała. Ta książka, jak i poprzednie, jest nie tylko biografią Hendrixa, którego uważano za największego elektrycznego gitarzystę wszech czasów. Jest również próbą opisania czasów, w których żył i w swoim bardzo krótkim życiu tworzył. Ponieważ autor nie miał możliwości porozmawiania z bohaterem, więc w książce znajdą czytelnicy bardzo różne wypowiedzi, cytaty i opowieści ludzi, którzy kiedykolwiek z Nim się spotkali. Czy prawdziwe? Jedna z teorii psychologii, dotycząca ułomności ludzkiego rozumu, mówi – To, co nazywamy pamięcią autobiograficzną, nie jest wcale wiernym zapisem naszej przeszłości. Nasze wspomnienia zdecydowanie częściej opierają się na tym, co zobaczyliśmy na zdjęciach albo usłyszeliśmy od rodziców czy rodzeństwa niż na tym, co faktycznie zarejestrował nasz mózg. Pamięć autobiograficzna, jeden z najważniejszych elementów naszej tożsamości, jest po prostu złudzeniem...(dr Kimberely Wade z brytyjskiego Univeristy of Warwick, zajmująca się badaniem pamięci za Focus nr 8/91 – sierpień 2011). Nawet jeśli tak jest, czy warto całkowicie pominąć wspomnienia i pozostać tylko przy dokumentach historycznych? Wtedy zapewne nasze życie, a także życie i obraz innych ludzi, byłby pozbawiony tego, co jest bardzo dla człowieka ważne - emocji. Bez nich nie istniałaby także sztuka, zwłaszcza zaś muzyka - najlepszy wytwór ludzkiej wyobraźni.

Po tomie pierwszym (w 2016 roku), który obejmował pierwszy okres życia Jimiego Hendrixa (dzieciństwo i młodość w Seattle, służba wojskowa i zdobywanie muzycznych doświadczeń w zespołach akompaniujących Little Richardowi, Tinie i Ike'owi Turnerom, Samowi Cooke, Otisowi Reddingowi i innym artystom na tzw. "Chitlin' Circiut" = "flaczkowej trasie"), jesienią 2019 roku wydany został tom drugi. Obejmuje on okres tzw. londyński - 16 miesięcy od września 1966 do stycznia 1968 roku, w których Jimi Hendrix wraz z Noelem Reddingiem i Mitchem Mitchellem, tworzącymi trio "Jimi Hendrix Experience" zdobywali popularność najpierw w Wielkiej Brytanii, a następnie w Europie (Francja, Niemcy Zachodnie, Belgia, Holandia i Skandynawia) a poleceni przez Paula McCartney'a z zespołu "The Beatles" "zszokowali" Amerykę występem na festiwalu w Monterey (czerwiec 1967 roku). W tomie drugim podzielonym na trzy części (Londyn 1; Nowy Jork 2; Londyn 2) w 46 rozdziałach, na 670 stronach autor opisuje m.in.: pierwsze spotkanie Hendrixa z Claptonem, założenie "Jimi Hendrix Experience", jak powstały cztery pierwsze single i dwa albumy, pisze o występach w londyńskich klubach muzycznych, trasach koncertowych po Wielkiej Brytanii (wiosną i jesienią 1967 roku), Europie, występy w programach telewizyjnych i radiowych oraz pierwsze sukcesy w Ameryce (po Monterey, koncerty na Zachodnim i Wschodnim Wybrzeżu USA). Mnóstwo faktów wspartych wspomnieniami muzyków, fanów i dziennikarzy, relacjami prasowymi oraz szerokim tłem swingującego Londynu (moda, muzyka, subkultury), czy rodzącej się w Ameryce psychodelii. Autor opisał wydarzenia w karierze Hendrixa przełomowe, jak też szczegóły niby mało istotne, ale pozwalające zupełnie inaczej spojrzeć na postać wielkiego i fascynującego artysty. Trafnie ujął Marcin Szymczak w recenzji zamieszczonej w miesięczniku BIK (grudzień 2019): Ogromną wartością jest również mnogość perspektyw. Utkane z licznych cytatów fragmenty pozwalają nam poznawać pewne epizody z życia Hendrixa oczyma różnych bohaterów tamtych dni. Fakt, że te same historie wybrzmiewają we wspomnieniach kolejnych osób, również stanowi ogromną wartość tej publikacji. Książka jest dostępna tylko w internecie (pajak.book@gmail.com) oraz na spotkaniach autorskich w klubach i na festiwalach.

