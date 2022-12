Apator, BSB, TZMO i inne zakłady w Toruniu oferują pracę. Niektórzy obiecują nawet 7-10 tys. zł brutto! To realne?

In Modern Top to producent mebli dla lokali gastronomicznych, z siedzibą w Bydgoszczy. W Toruniu ma warsztat z linią produkcyjną. Obecnie poszukuje stolarzy. Oferuje im w anonsach od 4,6 do 10 tys. zł brutto miesięcznie. Skąd taki szeroki przedział oferowanej wypłaty? " Wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania" - podaje firma. I po szczegóły zaprasza do siebie.