Anioły kontraktują nowych siatkarzy. Libero i środkowy w toruńskim klubie

W sezonie 2022/2023 barw toruńskiego klubu będą bronić Mateusz Podborączyński i Łukasz Zimoń . Pierwszy z siatkarzy to 24-letni libero, który ma już w swoim sportowym CV występy w I lidze w klubach z Białegostoku i Częstochowy. Podborączyński przeniesie się teraz ligę niżej, ale jego doświadczenie może być dla Aniołów bardzo cenne.

Zimoń to natomiast zawodnik występujący na pozycji środowego, ostatnio również grający na poziomie Iligi w barwach UKS-u Mickiewicz Kluczbork. 26-letni zawodnik mierzy dokładnie 200 cm, a jego zasięg z wyskoku do ataku to 341 cm.

Wcześniej torunianie poinformowali o pozyskaniu do drużyny przyjmującego Łukasza Kalinowskiego oraz rozgrywającego Łukasza Sternika. Dotychczasowe umowy z Aniołami postanowili natomiast przedłużyć Krzysztof Gulak, Rafał Maluchnik, Michał Nowakowski, Igor Oziabło i Jakub Skadorwa. W kadrze drużyny jest więc obecnie 9 zawodników.