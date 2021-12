Angels WINgs 2022. "Aniołki Matusińskiego" w sesji ze skrzydłami z ptasich piór. Niesamowite zdjęcia znakomitych polskich lekkoatletek

Angels WINgs 2022 - kalendarz z polskimi biegaczkami

Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna Kiełbasińska i Natalia Kaczmarek to bohaterki najnowszego kalendarza poświęconego naszym niesamowitym gwiazdom.

- Myślałam, że nie uda się w tym roku zrobić tego projektu kalendarzowego, bo był to trudny czas, także ze względów covid-owy. Wpadł mi jednak pomysł stworzenia czegoś z dziewczynami z naszej sztafety, która zdobyła dwa medale na igrzyskach olimpijskich. Chciałam je przedstawić w ich mainstreamowym wydaniu, czyli aniołków. Wymyśliłam więc, że w ten sposób zorganizuję sesję. Znalazłam odpowiednich ludzi, czyli Maję Florkiewicz oraz Renatę Hudelę, które zaprojektowały skrzydła i same stroje. Lekkoatletki bardzo entuzjastycznie zareagowały na mój pomysł. Spodobała im się ta wizja i dlatego nie było problemu, żeby namówić je do wspólnego przedsięwzięcia - opisuje drogę do stworzenia kalendarza fotografka Aleksandra Szmigiel.