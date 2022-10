Aneta Rygielska wicemistrzynią Europy w boksie. Niemka pokonała toruniankę na punkty

Za zawodniczką MKSW Pomorzanina znakomite dni pełne wielkich powodów do radości. Rygielska szła jak burza i po wygraniu walki ćwierćfinałowej była już pewna medalu, ale nie zamierzała na tym poprzestać. W piątek nasza zawodniczka pokonała w półfinale słynną Turczynkę Busenaz Surmeneli , mistrzynię olimpijską i dwukrotną mistrzynię świata. W sobotni wieczór przyszedł więc czas na walkę o tytuł mistrzowski, tym razem przeciwko Stefanie von Berge.

W pierwszej rundzie zaciętego pojedynku torunianka była, zdaniem sędziów, nieco lepsza - trzech z nich wskazało na Rygielską, natomiast dwóch bardziej przekonywał boks w wykonaniu von Berge. W rundzie drugiej proporcje się odwróciły i o wszystkim miała zadecydować ostatnia część starcia.

Po końcowym gongu obie zawodniczki uniosły ręce sygnalizując, że spodziewają się zwycięstwa, ale zarazem na twarzach obydwu było widać niepewność. Niestety, po chwili z mistrzostwa Europy cieszyła się von Berge, zaś po Rygielskiej widać było rozczarowanie, że tytuł mistrzyni Europy, który był tak blisko, trafia jednak do Niemki. Sędziowie w ostatniej rundzie punktowali wyraźnie na korzyść van Berge, która tym samym wygrała całą walkę 4:1 (29:28, 29:28, 30:27, 27:30, 29:28). O ile jednak sędzia z Turcji we wszystkich rundach widział przewagę Niemki, o tyle arbiter z Irlandii każdorazowo punktował wygraną Rygielskiej. Pierwszej komentarze widzów były niejednoznaczne - część zgadzała się z końcowym werdyktem, zaś część uważała, że zwycięstwo należało się Polce, co również pokazuje, że walka była wyrównana.