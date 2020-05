Amfiteatr przy „Baju Pomorskim” ma być gotowy jeszcze tego lata. Poślizg wynosi ponad rok

Wszystko wskazuje jednak na to, że tym razem, z rocznym poślizgiem, budowa zostanie ukończona.

- Konieczna była zmiana projektu, ponieważ planowany w pierwotnej wersji rozsuwany dach nad sceną okazał się trudny do wykonania i bardzo drogi. Trzeba było z tego pomysłu zrezygnować – przyznaje Zbigniew Lisowski.

- Mimo wszystko przygotowujemy repertuar na sierpień. Jeśli ograniczenia pozostaną w mocy, będziemy zmieniać plany. Ale nawet jeżeli pokazywanie spektakli jeszcze nie będzie dozwolone, to ogród i nowy obiekt będzie można zwiedzać stosując się do obostrzeń sanitarnych: w maseczkach, z limitami liczby zwiedzających, z zachowaniem stosownych odległości - uważa dyrektor „Baja”.

- Z wykonawcą jesteśmy umówieni, że przed lipcem upora się z pracą. Potem czekają nas odbiory techniczne. Liczymy na to, że w sierpniu będzie można otworzyć obiekt i park dla publiczności - mówi Lisowski.

Nowy amfiteatr pomieści 150-200 widzów. Obiekt stylizowany jest na teatry z okresu panowania w Anglii królowej Elżbiety I i działalności dramatopisarza wszech czasów Williama Szekspira. Sufit ma być kasetonowy, a tylna ściana, jedyna w tej budowli, będzie miała obrotowe segmenty.

A to nie wszystko. W ogródku powstanie park… śpiewających rzeźb. - Sześć drewniano-stalowych figur będzie nawiązywało do twórczości Williama Szekspira i do antyku. Wszystkie będą miały wmontowane głośniki, z których popłynie muzyka. Część rzeźb będzie ruchoma i podświetlana - tak tę instalację opisywał dyrektor Lisowski, który jest - wraz ze scenografem Dariuszem Panasem - pomysłodawcą figur.