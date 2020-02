Alternative Fashion Show 2020 w Dworze Artusa. Za kulisami i na scenie. Mamy zdjęcia

Dziewięć kolekcji zaprezentowano podczas tegorocznej edycji Alternative Fashion Show w Dworze Artusa. Impreza była okazją do pokazania aktualnych kierunków poszukiwań twórców mody alternatywnej z całej Polski. Podczas pokazu nie zabrakło też elementów performance. Zresztą zobaczcie sami. Oto nasza fotorelacja prezentujące wszystko to co działo się nie tylko na scenie, ale również za kulisami.

Jacek Smarz