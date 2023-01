Alicja Piotrowska potrzebuje pomocy. Nasza dawna fotoreporterka ciężko choruje. Trwa zbiórka

Alicja Piotrowska i życie miasta na zdjęciach

W archiwum "Nowości" są tysiące jej zdjęć - z oficjalnych imprez, wydarzeń sportowych, koncertów. Największą moc mają jednak te, na których widać spieszących do pracy ludzi, pchające dziecięce wózki kobiety, maluchy bawiące się w piaskownicy czy tłumy wsiadające do tramwaju. To obraz życia Torunia z lat 90-tych i początku dwutysięcznych. A tą kobietą, która ze swoim aparatem była wszędzie, była właśnie Alicja Piotrowska.