Aleksander Deptuła z UMK: - W szpitalach hospitalizowane są głównie osoby niezaszczepione

- Rosną dzienne liczby zakażeń. Nim skończyła się czwarta fala koronawirusa znaleźliśmy się w piątej?

- Obserwujemy wzrost zachorowań, który najprawdopodobniej jest związany z pojawieniem się wariantu Omikron i dalszym, konsekwentnym brakiem działań ze strony rządu.

- Niedawna rezygnacja trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej była wyrazem protestu przeciwko temu?

- Nie protestu, ale całkowitej bezradności. Jeżeli członkowie Rady Medycznej od listopada wydawali zalecenia i praktycznie żadne z nich nie zostały wzięte pod uwagę, to jestem zdziwiony, że członkowie Rady Medycznej, którzy są znakomitymi specjalistami, wytrwali w niej tak długo.

- Czego, w takim razie, nie robił rząd, a co powinien był zrobić?

- Nie wprowadzono żadnych przepisów, które umożliwiałyby wykorzystanie certyfikatów covidowych, a we wszystkich krajach, gdzie one obowiązują, przełożyło się to w znacznym stopniu na liczbę szczepień.