"Aktywna mama" bez kasy. Kiedy ruszą wypłaty?

Chodzi o spore pieniądze, które dla wielu rodzin są poważnym, finansowym zastrzykiem. Do 800 złotych dofinansowania do niani i żłobka miesięcznie dostają z unijnego programu „Aktywna mama, aktywny tata” rodziny z kujawsko – pomorskiego. Z takiej pomocy korzysta ok. 540 osób, z tego 134 w Toruniu, tyle że w styczniu pieniędzy nikt na razie nie otrzymał.

- Powinni zajrzeć do zapisów umowy. Jeden z punktów jednoznaczne mówi, że wypłata refundacji jest uzależniona od dostępności środków finansowych na koncie partnera, w tym wypadku jest to MOPR – wicedyrektor Michał Neumann z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w poślizgu w wypłacie środków, które nadwyrężają budżety rodzin nie widzi większego kłopotu. Oburza się, gdy mówimy, że to już kolejna wpadka w programie, którego reputacja w Toruniu jest mocno nadwyrężona. - Program w województwie przebiega bez zakłóceń, tylko z jednym partnerem, MOPR w Toruniu jest problem – stwierdza wicedyrektor Neumann. MOPR został bez pieniędzy, ponieważ, tak jak pozostali partnerzy, wszystkie środki z zeszłego roku musiał zwrócić liderowi, czyli ROPS.

Kiedy rodzice dostaną zaległe pieniądze?

Według zapewnień wicedyrektora do końca tygodnia znajdą się na kontach partnerów projektu. Najpewniejszy termin, gdy dotrą do uczestników to pierwsze dni lutego. Więcej podobnych poślizgów już ma nie być, sytuacja z przełomu roku była jednostkowa, słyszymy.

Jeszcze przed startem programu w MOPR zainteresowani mogli usłyszeć, że w nowej edycji nie będzie kredytowania programu pieniędzmi z miasta. Pracownicy pragmatycznie podpowiadali chętnym – wybierajcie tanie żłobki. O takie w Toruniu nie jest łatwo, standard to ok. 600 zł za czesne miesięcznie, do tego trzeba wliczyć stawkę żywieniowa, czyli około 200 zł do rachunku.