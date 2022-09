Afery z dodatkami dla wiceprezydentów cd. Tak się broni Michał Zaleski przed RKO!

29 sierpnia przed Regionalną Komisją Orzekającą w Bydgoszczy ruszyła sprawa, w której prezydent Torunia mierzy się z kilkoma zarzutami naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ten, który najbardziej poruszył opinie publiczna dotyczy wypłacenia w latach 2017-2019 dodatków specjalnych wiceprezydentom, sekretarzowi miasta i skarbniczce - bez uzasadnienia za co. Łącznie trafiło tak do tych osób blisko 0,5 miliona zł.

Kto ile dostał? Od 2017 do września 2019 roku trzej ówcześni zastępcy prezydenta miasta, sekretarz i skarbnik zainkasowali: wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz - prawie 134 tysięcy zł, wiceprezydenci Andrzej Rakowicz (PO) i Zbigniew Rasielewski (PiS) - blisko 110 tysięcy zł każdy, sekretarz miasta Jacek Mularz - łącznie 101 tysięcy zł, a skarbnik Magdalena Flisykowska-Kacprowicz - około 64 tysięcy zł. Dodajmy, że każdy z tych wysokich urzędników co miesiąc odbierał godną pensję. Do tego, jak innym pracownikom urzędu, należały im się "trzynastki", nagrody jubileuszowe itd.