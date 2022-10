Adrian Miedziński: - Nie chciałbym w taki sposób skończyć kariery. Pierwszy wywiad po wypadku w Zielonej Górze

Przede wszystkim - jak Pan się czuje?

Dobrze. Wszystko wraca do normalności. Nie mówię, że na 100 procent jestem już zdrowy, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ok.

Oprócz urazu głowy mówiono również o innych obrażeniach, na przykład kręgów szyjnych.

Tak, ale to nie było nic groźnego. Kiedyś taki uraz miałem tydzień przed turniejem Grand Prix i pojechałem w zawodach. Bardziej mi doskwiera jakiś nerw przy nadgarstku, ale to kwestia rehabilitacji i wszystko będzie dobrze. Dlatego nie twierdzę, że jestem sprawny na 100 procent, choć jest już tego blisko, pozostały same „małe tematy”.