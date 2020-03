A to historia! Pierwszy tramwaj z centrum na Chełmińskie Przedmieście wyruszył w 1907 roku. Zobacz zdjęcia!

Pierwszy tramwaj na Chełmińskie Przedmieście odjechał z przystanku przy Ratuszu Staromiejskim 23 października 1907 roku koło godz. 11. Podróż do pętli, która wtedy znajdowała się u wylotu ul. Janitzena trwała osiem minut.

Z dzisiejszego punktu widzenia budowa linii tramwajowej na Chełmińskie Przedmieście była z co najmniej kilku powodów zadziwiająca. Linia została poprowadzona na przedmieście, które nie było aż tak gęsto zabudowane jak na przykład Mokre. Poza tym powstała praktycznie bez rozgłosu. Nad tym, czy są jakieś szanse na połączenie Chełmionki z centrum, toruńskiej prasie zdarzało się debatować już w 1902 roku, jednak kiedy przyszło co do czego, o samych pracach gazety wspomniały tylko kilka razy. „Chełmińskie Przedmieście otrzyma kolej elektryczną. Prace wykończone być mają już w sześciu tygodniach - poinformowała „Gazeta Toruńska” na początku sierpnia 1907 roku. Równie oszczędne w słowach były gazety niemieckie, chociaż tam pojawiła się jeszcze wiadomość o tym, że drogą wodną są właśnie transportowane z Gdańska elementy trakcji elektrycznej i budowa całej linii rozpocznie się, gdy tylko dotrą one na miejsce. Na podstawie innych publikowanych wtedy wiadomości można się domyślić, że decyzja o budowie zapadła podczas lipcowego posiedzenia Rady Miasta.

Linii nie udało się zbudować w sześć tygodni, ale i tak tempo prac było imponujące. W połowie września „Gazeta Toruńska” dała znać, że nowa linia jest już na wykończeniu i niebawem zostanie oddana do użytku.

Pierwszy tramwaj z centrum do skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ulicą Janitzena, czyli obecną Grunwaldzką, wyruszył 23 października A.D. 1907. Polacy odnotowali ten fakt przy pomocy dwóch zdań trzy dni później. Nieco szybciej i obszerniej zareagowała na to niemiecka „Die Presse”. „Dziś przed południem policja powiatowa odebrała nową linię tramwajową ratusz - Janitzenstrasse - informował dziennik, wyliczając następnie wszystkich obecnych na uroczystości notabli. Ten opis sobie darujemy. - Krótko po godzinie 11 spod ratusza wyjechał pierwszy tramwaj na Chełmińskie Przedmieście”. Podróż od początku do końca trwała osiem minut z dwuminutowymi postojami na przystankach. Według rozkładu jazdy z 1912 roku, pierwszy tramwaj odjeżdżał spod Ratusza o godzinie 6.52, kolejne o godz. 7, 7.15, 7.30, 7.45, 8 i tak dalej - co 15 minut aż do godz. 22. Latem tramwaje kursowały co osiem minut.

W 1923 roku ruch tramwajowy w Toruniu rozpoczynał się o godzinie 7 rano i kończył o godz. 23. Na linii nr 3 tramwaje kursowały co pół godziny. W latach 30. tramwaje na Chełmińskie Przedmieście jeździły od godz. 7 do godz. 23 co 20 minut.

Szlak wiodący początkowo do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką był rozbudowywany. W 1955 roku przedłużono go do dworca północnego, natomiast w roku 1956 powstał za torami kolejowymi kolejny odcinek prowadzący do skrzyżowania Szosy Chełmińskiej (wtedy ulica Nowickiego) z ulicami Kwiatową i Lisią.

Pasażerowie zmierzający na Wrzosy musieli się przy dworcu przesiadać przechodząc na drugą stronę torów kolejowych i wsiadając do wagonu kursującego wahadłowo. Najmłodszy odcinek linii został zlikwidowany w latach 70. Cała linia przestała natomiast istnieć w 1991 roku. Wtedy po torach przejechał ostatni tramwaj, ale ślady linii są widoczne do dziś. Poza zachowanymi fragmentami torów do naszych czasów przetrwał m.in. słup trakcji tramwajowej znajdujący się przy skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej i Dekerta.