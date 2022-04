A mur cmentarza się sypie, sypie, sypie. Czy runie w Toruniu? [Zdjęcia]

W styczniu pisaliśmy o tym, że rozsypuje się mur toruńskiego cmentarza żydowskiego. Dosłownie. Tworzące go cegły nikną w oczach. I to bez udziału czynnika społecznego, po zmroku w sąsiedztwie nie słychać "panie, kup pan cegłę", do budowy muru został użyty materiał takiej jakości, że konstrukcja rozpada się sama. Na początku roku informację o kondycji tej ściany płaczu wysłaliśmy do Urzędu Miasta Torunia, skąd otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

"Stan ogrodzenia dawnego cmentarza żydowskiego w Toruniu jest znany właściwym wydziałom. Poprzednie prace remontowe były wykonywane w roku 2014. Jego aktualny stan i dalsze prace będą przedmiotem ustaleń między Gminą Miasta Toruń a Gminą Żydowską, z którą, z racji miejsca pochówku, należy uzgadniać wszelkie działania".