71-latek sam posprzątał uliczkę na Wrzosach w Toruniu. Internet oszalał

– Chętnych do pomocy za dużo nie było. Ktoś tłumaczył, że nie ma czasu, ktoś, że to zadanie Urzędu Miasta. Gdybyśmy czekali aż posprząta miasto, to nigdy byśmy się nie doczekali. W końcu zakasałem rękawy i zrobiłem to sam. Każdy chce mieć ładnie i czysto, ale, żeby coś zrobić, to już bywa różnie – ubolewa pan Stanisław.