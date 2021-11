600 plus dla zaszczepionych? Głośna propozycja lidera PSL

- Uważamy, że jest potrzeba większych zachęt do szczepień przeciw COVID-19, że rząd nie wykonał wszystkiego co możliwe. Dlatego proponujemy bardzo jasną zachętę, świadczenie w wysokości 600 złotych za zaszczepienie się. Nie ma już dzisiaj innego wyjścia. Niektóre kraje to wprowadziły, wprowadziła to Grecja, wprowadziły to Stany Zjednoczone - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz cytowany przez portal money.pl