500 plus wzrośnie teraz do 600 plus? Nie dla wszystkich rodzin! To najnowszy pomysł byłej minister rodziny

500 plus traci na wartości. Ile dziś jest warte?

Przypomnijmy, program Rodzina 500 plus działa od 2016 roku. Na początku wsparcie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, a od 2019 roku świadczenie przyznawane jest na każde dziecko. 500 plus nie podlega opodatkowaniu, ale też nie jest waloryzowane jak na przykład emerytury.

W związku z tym coraz więcej osób podkreśla, że świadczenie traci na wartości. Przyznawane co miesiąc na pierwsze i kolejne dziecko 500 zł nie jest już tyle warte co kilka lat temu. Świadczeniobiorcy chcą, żeby dostosować siłę nabywczą 500 plus do aktualnych cen w gospodarce.