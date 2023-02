500 plus na kota i psa - jak otrzymać? Zobacz zasady 500 plus na zwierzaka!

500 plus dla psa i kota. Samorządy przyznają dofinansowanie

Świadczenie przyznawane przez lokalne samorządy dla właścicieli zwierząt może wynieść nawet 500 zł. Stąd też umowna nazwa mówiąca o 500 plus na kota lub psa. Ustawodawca przewidział w budżecie na 2023 rok pulę pieniędzy, którymi dysponować będą samorządy lokalne. To właśnie tam dopytać należy, czy możemy skorzystać z 500 plus na kota lub psa. Pieniądze te dostępne mają być do listopada 2023 lub do ich wyczerpania. Oznacza to, że aby skorzystać z dodatkowego dofinansowania do 500 zł należy się spieszyć.