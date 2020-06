500 plus i 300 plus w Toruniu. Kiedy wnioski?

1 lipca 2020 r. minie rok od zlikwidowania kryterium dochodowego w Programie Rodzina 500+. W Toruniu, jak podkreśla

Kamila Popiela, rzecznik prasowy Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, aktualnie świadczenia trafiają do prawie 31 tys. toruńskich dzieci, dla 20,3 tys. rodzin.

Warto podkreślić, że jeżeli rodzice aktualnie otrzymują świadczenia to wniosek o kontynuację wypłat trzeba złożyć dopiero za rok w 2021r. W ubiegłym roku prawo do świadczeń przyznawano na prawie dwa lata i świadczenia wychowawcze, co do zasady, przyznane są do 31 maja 2021r. Wnioski elektroniczne na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od 1 lutego 2021 r. a wnioski w formie papierowej od 1 marca 2021r.