50 ochroniarzy nie dało rady, czyli początki Filmaru [dużo zdjęć]

Oj, ożyły wspomnienia! Niedawno pokazaliśmy kilka zdjęć z otwarcia Filmaru w październiku 1996 roku. Posypały się komentarze - a tu był taki sklep, a tu taki. Tu była sympatyczna obsługa, a do sklepu muzycznego chodziło się oglądać gitary... W archiwum "Nowości" mamy sporo fotografii z początków Filmaru: ze sklepów, które się tam znajdowały, z imprez jakie odbywały się przed centrum handlowym, no i z samego jego otwarcia, kiedy to 50 ochroniarzy nie dało rady zatrzymać tłumu. Proszę oglądać i wspominać! >>>>>>>>>

Alicja Piotrowska