40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To się działo w grudniu 1981 roku w Toruniu

- Trzymali nas tam do rana, następnie skuli kajdankami i wyprowadzili do czekających na zewnątrz więźniarek - wspominał kilka lat temu na naszych łamach Jan Wyrowiński. - Do dziś pamiętam przerażone twarze pasażerów przejeżdżających obok tramwajów. Z komisariatu na Wałach zostaliśmy wywiezieni w nieznane, które okazało się być ośrodkiem odosobnienia w Potulicach.