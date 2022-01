30. Finał WOŚP w Toruniu: Serca były gorące, choć wichura poplątała szyki [zdjęcia]

Na przestrzeni lat kolejnym finałom towarzyszyła różna pogoda. W styczniowe niedziele panowały siarczyste mrozy, padał śnieg albo deszcz, a czasami nawet świeciło słońce. To, co jednak aura zafundowała orkiestrowiczom 30 stycznia, było bardzo nieprzyjemnym zaskoczeniem. We znaki dawał się przede wszystkim wiatr, który wiał z prędkością niemal 80 km/h, a w porywach był jeszcze silniejszy. Towarzyszyły mu przelotne opady deszczu. To spowodowało, że na Rynku Staromiejskim nie zainstalowano telebimu, a orkiestrowe miasteczko wystartowało z opóźnieniem. Nie pojawili się też aktorzy z Baja Pomorskiego ze swoimi wyjątkowymi lalkami - te mogłyby zostać zniszczone na wietrze i deszczu.