29. EnergaCAMERIMAGE w sobotę startuje w Toruniu. To międzynarodowe święto filmu

- Festiwal to święto mądrych i wrażliwych ludzi. Pokażemy 231 filmów z całego świata. Przyjedzie do Torunia plejada wybitnych artystów ze wszystkich kontynentów. Autorzy zdjęć, reżyserzy, aktorzy - tłumaczy Marek Żydowcz, dyrektor EnergaCAMERIMAGE. - Kwalifikuję do festiwalu filmy, które podejmują ważne tematy, operując przy tym językiem estetyki ruchomej fotografii tak, by wprowadzić widza na wyższy poziom identyfikacji z bohaterami opowieści… aż do współodczuwania. Nie kieruję się modą czy narzucanymi przez różne środowiska manifestami.