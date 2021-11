29. EnergaCAMERIMAGE rozpoczęty. Tak przebiegała uroczysta gala ZDJĘCIA

Tydzień pod znakiem gwiazd

Organizatorzy festiwalu spodziewają się przyjazdu wielu twórców filmowych, których dzieła będą prezentowane w ramach konkursów, czy pokazów specjalnych. Będą to między innymi: Joe Wright (reżyser: Cyrano), Joel Coen (reżyser: Tragedy of Macbeth), Denis Villeneuve (reżyser: Diuna), David Lowery (reżyser: The Green Knight), Cary Fukunaga (reżyser: No Time to Die), Robert Yeoman (autor zdjęć: The French Dispatch), Haris Zambarloukos (autor zdjęć: Belfast), Kenneth Branagh (reżyser: Belfast), Linus Sandgren (autor zdjęć: No Time to Die), Greig Fraser (autor zdjęć: Dune), Julian Sands (aktor), Bruno Delbonnel (autor zdjęć: The Tragedy of Macbeth), Vittorio Storaro (autor zdjęć), Ed Lachman (autor zdjęć), Nancy Schreiber (autorka zdjęć), Philippe Rousselot (autor zdjęć, laureat Nagrody za Całokształt Twórczości w 2020 r.), Elen Lotman (autorka zdjęć), Colin Tilley (reżyser wideoklipów), Martin Ruhe (autor zdjęć), Haley Bennett (aktorka).