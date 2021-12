23. urodziny Hard Rock Pubu Pamela. Zobaczcie zdjęcia z koncertu

Opis wydarzenia oraz wypowiedź lidera projektu Piotra "Jacksona" Wolskiego:

"Z Toruniem związki mam szczególne. Stąd pochodzi moja rodzina od strony mamy. Mój pradziadek, Otton Steinborn, był przecież pierwszym komisarycznym prezydentem Torunia w wolnej Polsce. Hard Rock Pub w Toruniu jest miejscem stworzonym dla muzyki i muzyków. Widać to w każdej części tego klubu. Bardzo nie lubię pustych i zimnych miejsc, które nie sprzyjają kameralnej atmosferze koncertu. Oczywiście, najbardziej ujęła mnie reakcja publiczności od pierwszych minut trwania koncertu. Cudowna i baaardzo prawdziwa reakcja publiczności ! Dla mnie to chyba najważniejsza część tej gry…. Mój koncert to połączenie muzyki, słowa i obrazu - czyli wizualizacji stworzonych z obrazów Tomasza Sętowskeigo. Muzyka jest również wymagająca bo to miks gatunków, bo czemu nie ? Dla mnie nie ma granic. Zwieńczeniem tegorocznej trasy w takim miejscu z takim odbiorem jest dla mnie niesłychanie miłym przeżyciem. Od następnego roku zapraszamy na premierę nowego albumu “Droga wojownika” projektu WOLSKI.”