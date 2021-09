200 lat, pani Janino! Huczne i wzruszające były setne urodziny pani Janiny Robaczewskiej z Torunia

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym. To musisz wiedzieć!

Ulubione filmy od prezydenta, medal od marszałka na 100. urodziny

Kim jest Janina Robaczewska?

Dzieje pani Janiny Robaczewskiej spisała wspomniana Urszula Polak. Stulatka urodziła się 25 września 1921 roku w miejscowości Stołowa koło Mławy, w ówczesnym województwie warszawskim. Jej rodzice, matka Pelagia z domu Czajkowska i ojciec Czesław Robaczewski, zajmowali się uprawą ziemi oraz wychowaniem i wykształceniem trojga dzieci. Starszy brat pani Janiny, Henryk, oficer Wojska Polskiego, we wrześniu 1939 roku poległ walcząc w obronie Lwowa, gdzie spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim. Siostra Zofia ukończyła szkołę handlową i po wojnie zamieszkała z mężem do Toruniu. Najmłodsza z rodzeństwa, Janina, gdy wybuchła wojna, miała 18 lat, kilka miesięcy wcześniej zdała maturę i uzyskała kwalifikacje pedagogiczne. Niemal od pierwszych dni okupacji należała do tajnej organizacji zrzeszającej nauczycieli, wśród których była jej wychowawczyni.