1400 dodatkowych złotych. O tym świadczeniu mało kto wie! Dodatek osłonowy w praktyce

Co jeśli przekroczymy kryterium dochodowe?

Specjalny dodatek rządowy jest dostępny już od stycznia 2021 roku. Do tego czasu wykorzystano na ten cel 2 mld złotych, co stanowi połowę przygotowanych środków. Tych łącznie powinno być rozdysponowanych w wysokości 4 mld zł. Oznacza to, że wciąż możemy starać się o uzyskanie specjalnego świadczenia!