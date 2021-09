110 ratowników medycznych z Torunia złożyło wypowiedzenia

110 ratowników medycznych pracujących na umowach kontraktowych w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu złożyło wypowiedzenia

Ratownicy medyczni pracujący na umowach kontraktowych w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu rozmawiali wcześniej z dyrektorem tego szpitala Sylwią Sobczak i informowali ją o tym, o zrealizowanie jakich postulatów walczą podczas protestu. Przypomnijmy, że podwyżki to tylko jeden z nich, a ratownicy oczekują także szacunku do ich pracy, odpowiedniego traktowania, wprowadzenia ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych oraz wprowadzenia urlopu szkoleniowego. Dyrektor wysłuchała postulatów, ale jedyną jej propozycją była podwyżka od 5 zł do 7 zł na godzinę, która jednak nie satysfakcjonuje ratowników z Torunia. Jak przekazał nam jeden z nich, poza tą podwyżką dyrektor nie zaproponowała żadnych konkretów, dzięki którym można byłoby dojść do porozumienia.