100. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski. Program obchodów, najważniejsze wydarzenia, plan uroczystości: 16-19 stycznia 2020

Twórcy wyznali, że największą inspiracją byli dla nich zwykli ludzie.

My, mieszkańcy, wspólnie budujemy historię naszego miasta i wspólną tożsamość. Warto pomyśleć o tym, jak to się wszystko zaczęło, pomyśleć o początku tej linii czasu, która pędzi dalej w przyszłość – komentuje współtwórca projektu Joanna Górska. - Bo historia ma to do siebie, że się nie zatrzymuje, trwa dalej. Ale każdy z nas, każdy Torunianin, dołącza do niej swoją osobistą opowieść np. rodząc się tu lub przyjeżdżając na studia i tu osiadając. Warto wykorzystać tę okrągłą rocznicę, by przypomnieć sobie osobiste-toruńskie historie i celebrować wspólne urodziny!