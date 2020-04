10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Toruń po 10 kwietnia 2010 roku: szok, żałoba, odwołane wydarzenia

Pierwsze wiadomości o katastrofie, jakie docierały do nas w sobotę 10 kwietnia 2010 roku pełne były sprzeczności. Mówili o tym wszyscy, pewnych informacji nie miał jeszcze nikt. Z tego informacyjnego chaosu szybko jednak zaczął wyłaniać się straszny obraz.

Stało się coś strasznego, w co trudno uwierzyć, a co się jednak wydarzyło i to w takim miejscu – mówił ówczesny senator Platformy Obywatelskiej Jan Wyrowiński.