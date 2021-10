10 największych grzechów MZK Toruń. To najbardziej Was denerwuje! Poznajcie najciekawsze opinie Sara Watrak

7. Rozkład jazdy Na temat rozkładu jazdy wśród naszych Czytelników rozgorzała niemała dyskusja. "Autobusy tej samej trasy minuta po minucie, jak się człowiek spóźni 3 minuty, to czekać musi z 13 minut" "Albo i dłużej, szczególnie 36 i 40" "Dokładnie, żeby tylko 13 minut. Na Kraszewskiego 15, 28 i 36 zwykle wszystkie przyjeżdżają w tym samym momencie. Jak człowiek się spóźni, ma 30 minut czekania."

Zapytaliśmy naszych Czytelników, co najbardziej denerwuje ich w toruńskiej komunikacji miejskiej. Odzew był ogromny. Pasażerowie MZK w Toruniu narzekają na rozkłady jazdy, spóźniające się autobusy, niewłączoną klimatyzację. Ale nie to jest najgorsze... Zobaczcie opinie torunian na temat komunikacji miejskiej. Co dodalibyście do tej listy? Co warto poprawić? Czekamy na Wasze sygnały.