10-letnia Lena Mrówczyńska z Torunia w "Szansie na sukces. Eurowizja Junior 2021" Małgorzata Wąsacz

Czy zwycięży w jutrzejszym odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja Junior" i powalczy o wyjazd na finał do Paryża? Przekonamy się jutro o godz. 15.15. Trzymamy kciuki za Lenkę! Materiały prasowe TVP

Utalentowana 10-latka z Torunia wystąpi w odcinku, w którym uczestnicy będą śpiewać piosenki ABBY i Celine Dion. Jeśli trafi do wielkiego finału, to 26 września powalczy o wyjazd do Paryża.