1 lutego. Tak wyglądało "wyzwalanie" Torunia w 1945 roku [Filmy i zdjęcia]

Torunia broniły oddziały niemieckiej 31 Dywizji Grenadierów Ludowych, do której już po pierwszych starciach z Rosjanami na przedpolach twierdzy, dołączyła cofająca się z rejonu Warszawy 73 Dywizja Piechoty. Rosjanie nie mieli pojęcia o sile toruńskiego garnizonu i nacierali dalej. Szczególnie ciężkie walki toczyły się na północy. Wrzosy kilka razy przechodziły z rąk do rąk, ostatecznie zostały zajęte przez czerwonoarmistów 30 stycznia. Ci cieszyli się zdobyczą dość krótko.

Do pierwszych starć między nacierającymi jednostkami radzieckimi a broniącymi miasta Niemcami doszło 23 stycznia 1945 roku. Dwa dni później twierdza została odcięta. Główna linia frontu przesunęła się na zachód. Rosjanie starali się sforsować Wisłę, zostawiając pod miastem jedynie dość szczupłe siły. Poganiani przez naczelne dowództwo, uderzyli na Rubinkowo i Wrzosy, później nacierając również od południa, gdzie zresztą próbowali przełamać niemiecką obronę już trzy dni wcześniej.

- Z naszym muzeum kontaktują się ludzie z różnych krajów, między innymi z Rosji i Niemiec - mówi Piotr Olecki z Muzeum Historyczno-Wojskowego. - Dzięki temu otrzymaliśmy chociażby wspomnienia radzieckiego oficera ze 126 pułku piechoty, które potwierdzają, że Rosjanie zupełnie nie byli przygotowani do walk o Toruń. Jeszcze 30 stycznia 1945 roku byli przekonani, że miasta broni pięć tysięcy żołnierzy.

W rzeczywistości było ich sześć razy więcej, o czym Rosjanie boleśnie przekonali się podczas szturmu zarządzonego na 31 stycznia. Jak pisze oficer, piechota poszła do ataku i została przygwożdżona przez strzelającą z miasta artylerię. Atakujący wzięli jednak do niewoli niemieckiego oficera, który przekazał informacje o sile garnizonu. Szturm natychmiast został przerwany, a żołnierze dostali rozkaz, aby przygotować się do obrony. Kilkanaście godzin później, w nocy z 31 stycznia na 1 lutego, trzy niemieckie kolumny przerwały okrążenie zaskakując Rosjan i powodując wielkie zamieszanie na tyłach ich wojsk frontowych. Walki były niezwykle zacięte. Po radzieckiej stronie za broń chwycili nawet kucharze, a rano 1 lutego - jak pisze Rosjanin - pole usiane było trupami.